Il boato e la scossa, terremoto avvertito da Fuorigrotta a Pozzuoli: magnitudo di 3.5 Scossa di terremoto a Pozzuoli. Il terremoto è stato avvertito dalla popolazione. Tantissimi i commenti nei gruppi Facebook Cronaca 16 Marzo 2022 15:36 Di redazione 2'

Scossa di terremoto, ancora avvenuta dalla zona Ovest di Napoli fino all’area flegrea in provincia del capoluogo campano. In pratica il tremore è stato avvertito da Fuorigrotta a Pozzuoli, passando per Pianura, Agnano e Bagnoli

Scossa di terremoto a Pozzuoli

La forte scossa è stata registrata dall’Osservatorio vesuviano. La magnitudo rilevata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) è stata di 3.5. Di sicuro gli abitanti delle zone interessate hanno avvertito sia un boato che un tremore successivo. In molti sono dovuti scendere in strada.

I commenti sui social

Sui gruppi social locali, in particolare su Facebook, sono stati tanti i commenti degli utenti. “Mamma mia che paura, ho fatto i vermi“; “Che scossone vero? L’avete sentito?“; “Qua ha tremato tutto, prima c’è stato un boato“. Possibile che il fenomeno si sia verificato per il bradisismo sismico.

La rilevazione dell’Ingv

Un terremoto di magnitudo Md 3.5 è avvenuto nella zona: Campi Flegrei, il

16-03-2022 14:14:34 (UTC) 1 ore, 2 minuti fa

16-03-2022 15:14:34 (UTC +01:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 40.827, 14.14 ad una profondità di 3 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OV (Napoli).

