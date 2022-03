0 Facebook Vermi nel piatto di un bambino a scuola, mamme protestano davanti al Comprensivo Madre di Barra Cronaca 16 Marzo 2022 16:54 Di redazione 1'

Insetti nel piatto di un alunno della scuola Primaria, scatta la protesta delle madri davanti all‘Istituto Comprensivo Madre Claudia Russo – Solimena, in via Repubblica Marinare, nel quartiere di Barra.

Mamme dell’Istituto Comprensivo Madre Caluda Russo di Barra in protesta per vermi nella mensa

Un gruppo di mamme questa mattina ha avviato una protesta poiché all’interno del piatto di un bambino sarebbero stati trovati insetti. Ad accorgersi dell’ accaduto, sarebbe stata una mamma che ha detto di aver trovato tracce di ‘pappici’ nel piatto dopo che il figlio e’ rientrato a casa.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per accertare cosa stesse accadendo. All’ esterno del plesso scolastico le mamme in agitazione hanno reclamato maggiore igiene da parte della società che si occupa della mensa scolastica.