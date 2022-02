0 Facebook Vincenzo Salemme, le polemiche dopo le parole dell’attore: “Costretto a fare il napoletano” Le parole di Vincenzo Salemme. Le sue dichiarazioni sulle forzature e i luoghi comuni legati alla città hanno scatenato il dibattito Spettacolo 2 Febbraio 2022 11:56 Di redazione 1'

Hanno fatto discutere le dichiarazioni di Vincenzo Salemme pronunciate in occasione di un’intervista rilasciata a La Stampa. L’attore ha parlato al quotidiano di Torino del suo rapporto con Napoli e l’essere napoletani.

Le parole di Vincenzo Salemme

“Napoli è davvero mille cose, ma la curiosità è capire cosa implica esserci nati. Il napoletano è l’unico al mondo che non lo deve solo ‘essere’, ma lo deve ‘fare’. Se sei napoletano, devi bere il caffè bollente in tazzine arroventate, essere devoto a San Gennaro e tifoso sfegatato del Napoli, oltre che fanatico per pizza e mozzarella“.

Le parole di Vincenzo Salemme: le affermazioni dell’attore

“Devi sapere ‘A livella’ a memoria e non essere mai di malumore, perché se no che napoletano sei? Guai a farmi scappare che a Napoli ho una casa in affitto perché la mia residenza è in Toscana. Mi darebbero del traditore. Insomma, una serie di cliché che a volte un po’ imprigionano”