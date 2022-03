0 Facebook Michelle Hunziker volta pagina e bacia ex concorrente del Grande Fratello: “Questo è il suo nuovo amore” Spettacolo 16 Marzo 2022 14:46 Di redazione 2'

Michelle Hunziker avrebbe già un nuovo flirt, da quando la sua relazione con Tomaso Trussardi è finita si era vociferato di un’altra persona nella sua vita, ma adesso la conferma arriva da un tabloid di gossip tedesco. La conduttrice, infatti, è molto nota anche in Germania per questo motivo l’attenzione mediatica su di lei è forte anche lì.

Michelle Hunziker bacia ex concorrente del Grande Fratello

E proprio un giornale di gossip tedesco a pubblicare lo scatto di un bacio tra Michelle Hunziker e un altro uomo. Lui è un ex concorrente del Grande Fratello Vip, volto già noto nel gossip nostrano. Si tratta di Giovanni Angiolini, 41enne originario di Sassari.

Michelle Hunziker ha un nuovo amore? Il bacio con Giovanni Angiolini

“Questo è il nuovo amore di Michelle Hunziker”, questo il titolo del settimanale tedesco Bunte che ha allegato un’immagine di Michelle che bacia Angiolini. Nello scatto lei ha la mascherina e lui no, ma trattandosi di uno scatto rubato per strada potrebbe tranquillamente essere capitato che la conduttrice per salutarlo velocemente non l’abbia abbassata. La show girl, quindi, avrebbe voltato pagina a tutti gli effetti.

Al momento nessuno dei due diretti interessati ha confermato o smentito la notizia. Ora bisognerà capire anche come si muoverà il gossip nostrano a riguardo e se quindi usciranno altre immagini di quella che potrebbe essere a tutti gli effetti una nuova coppia.

Il post di Giovanni Candela con la copertina del giornale tedesco