Travolto a Cava de' Tirreni, Mimmo non ce l'ha fatta: volontario Croce Rossa muore a 60 anni Cronaca 15 Marzo 2022

A Cava de’ Tirreni avevano sperato tutti che le sue condizioni potessero migliorare da quando sabato un’automobile aveva travolto la vettura su cui viaggiava. Purtroppo Mimmo, volontario della Croce Rossa, non ce l’ha fatta ed è deceduto all’ospedale Santa Maria dell’Olmo dove era ricoverato in gravi condizioni, aveva 60 anni.

La notizia del decesso di Mimmo è iniziata a circolare velocemente nei gruppi social legati al territorio, lasciando attonite le tante persone che lo conoscevano. Il sessantenne nella giornata di sabato si trovava in auto con la figlia, il fidanzato e un amico quando un Suv ha travolto la vettura. Alla guida c’era una donna che, probabilmente accecata dal sole, ha centrato in pieno la macchina su cui viaggiava Mimmo.

Il giovane fidanzato della figlia e il volontario erano stati ricoverati in prognosi riservata e il 60enne purtroppo non ce l’ha fatta. Tantissimi i messaggi di cordoglio per la terribile notizia. “Mimmooo mimmooooooooò! Ti prendevamo in giro così. Perché quando tu uscivi, la sirena era d’obbligo. “Fammi fare un tiro”. E lanciavi la sigaretta a chiunque. Ci manchi. Come si fa? Ti vogliamo bene…”, questi e tanti altri i ricordi degli amici. A esprimere tutto il suo cordoglio anche il presidente della Croce Rossa Italiana, Francesco Rocca: “Condoglianze sincere a nome di tutta la Croce Rossa Italiana”.