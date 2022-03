0 Facebook Ilary Blasi alla finale del Grande Fratello Vip, frecciata a Signorini: “Sparisci, il pubblico non ne può più” Area Nord 15 Marzo 2022 08:05 Di redazione 2'

Si è conclusa la longeva edizione del Grande Fratello Vip, vinta da Jessica Selassié. Il programma chiude i battenti dopo mesi di dirette e prime puntate e ora a prendere il suo posto ci sarà L’Isola dei Famosi. Per questo motivo in studio ha fatto irruzione Ilary Blasi.

Cosa ha detto Ilary Blasi ad Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip

La show girl, che recentemente è al centro del gossip per la presunta crisi con il marito Francesco Totti, ha salutato il pubblico e Alfonso Signorini, che praticamente ‘le ha passato il testimone’. Non sono mancate battute e frecciatine. Ilary era molto emozionata di ritrovarsi in uno studio dove anche lei ha lavorato tanto.

Ma il momento topico della sua partecipazione alla finale del Grande Fratello Vip è stato sicuramente quando, senza mezzi termini, ha fatto capire a Signorini di dover andare via. “Io ti devo fare i complimenti Alfonso sei stato bravissimo, soprattutto coraggioso per tutto questo tempo, ma ti dico una cosa da amica, tutti lo pensano ma nessuno te lo dice: Basta, il pubblico è esasperato non ne può più, ti prego Alfonso da stasera sparisci, trovati un hobby, comprati un cane, ma sparisci, chiama Giucas fatti ipnotizzare fino a settembre”, queste le parole della Blasi.

Il direttore di Chi non si ha perso d’animo e ha deciso di risponderle con una rivelazione a luci rosse: “No scusa posso dirti una parola? Forse comincio a trombare eh scusate, qua sono sei mesi che non si batte chiodo”.