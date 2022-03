0 Facebook Nonna Margherita attacca gli altri suoi nipoti: “Bravi solo a sputare veleno” News 15 Marzo 2022 08:58 Di redazione 2'

Sulla pagina di nonna Margherita è comparso un altro post sulla diatriba che sarebbe in atto in famiglia. Sono ormai settimane che sul profilo della signora e della nipote, Mariagrazia Imperatrice, compaiono chiarimenti, video in cui si spiega cosa starebbe accadendo con alcuni parenti e quant’altro. Ad acuire passati attriti familiari, a quanto pare, ci sarebbe stata la perdita del nonno, marito di nonna Margherita.

Nonna Margherita parla degli altri nipoti

Alcuni cugini di Mariagrazia, altri nipoti della nonna, sono stati ascoltati da Pino Grazioli in una delle sue dirette e avevano lanciato diverse accuse alla cugina. Adesso dalla pagina di nonna Margherita è comparso un attacco a quei nipoti. Già in alcuni video nonna e nipote avevano chiarito che questi familiari non si farebbero mai vivi, non andrebbero mai a trovare la signora nonostante vivano molto vicino casa sua e con loro, dunque, non ci sarebbero rapporti.

Poiché Mariagrazia starebbe ricevendo diversi attacchi, oltre che dai parenti, anche da utenti che l’accusano di stare facendo una messinscena, la nonna ha voluto zittire tutti ancora una volta con un post molto duro: “Una ragazza che ha sempre amato i suoi nonni viene giudicata da persone che non hanno mai voluto esserci, ma dove sono tutti questi nipoti, sono bravi solo a sputare veleno“. Tanti i commenti sotto questo messaggio da parte di chi ha difeso nonna e nipote, non sono però mancate le critiche. Insomma la querelle non sembra concludersi qui.

Il post di nonna Margherita