Travolto da un'auto sulla Circumvallazione Esterna, è Emanuele Manna il giovane di 23 anni morto Cronaca 14 Febbraio 2022

Era sceso dall’automobile in seguito a uno scontro per vedere cosa fosse accaduto ed è stato travolto in pieno da una vettura in corsa. E’ morto così Emanuele Manna, giovane di 23 anni originario di Napoli, nella notte tra sabato e domenica.

Travolto da un’auto sulla Circumvallazione Esterna, Emanuele Manna muore a 23 anni

Un destino beffardo che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Investito sulla Circumvallazione esterna di Napoli, all’altezza del Gloria, per lui non c’è stato nulla da fare. Il 23enne era sceso dall’auto dopo che aveva avuto uno scontro con un altro veicolo, probabilmente voleva verificare se ci fossero stati danni.

Ma intanto un’altra auto che viaggiava sulla corsia opposta, non deve essersi accorta della presenza del pedone e l’ha centrato in pieno. Immediato l’arrivo dei soccorsi sul posto, ma quando gli operatori del 118 sono arrivati, non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso. Troppo gravi i traumi riportati alla testa. La notizia della morte di Emanuele Manna ha sconvolto l’intera comunità. Tanti i messaggi di cordoglio per il 23enne: “La tua scomparsa così prematura ci ha profondamente addolorati. Il nonno Ciro ti accoglierà tra le sue braccia. R.I.P mio caro nipote. Emanuele Manna”, “Ci siamo conosciuti che eravamo davvero piccoli, ci siamo voluti bene dal primo istante, solo che crescendo, ognuno di noi ha percorso strade diverse e ci siamo persi un po’. Ma sappi che non ci hai lasciati: ci hai solo preceduti. Non ci hai abbandonati: sei solo andato avanti su una strada che prima o poi percorreremo tutti. Un giorno ci incontreremo di nuovo e allora ci abbracceremo e insieme torneremo a sorridere. R.I.P”, queste e tante altre le parole per il 23enne.