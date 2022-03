0 Facebook L’amante segreta di Putin in Svizzera, cosa sta succedendo ad Alina: “Si nasconde, deve andare via, riuniamola al Fuhrer” News 15 Marzo 2022 20:44 Di redazione 2'

Lanciata in Svizzera una petizione per far fuori Alina Kabaeva, la presunta amante di Vladimir Putin. Su Change.org è stata effettuata una raccolta di firme per cacciare la ginnasta dal paese. Secondo i media infatti la donna sarebbe in Svizzera nascosta in una villa di lusso insieme ai figli avuti proprio dal leader della Russia.

Al momento la raccolta ha raggiunto 35 mila firme, ovvero il tetto massimo fissato,

“Nonostante la guerra in corso, la Svizzera continua ad ospitare un complice del regime di Putin. Noi cittadini di Russia, Bielorussia e Ucraina, che attualmente sta attraversando un’immensa sofferenza, ci uniamo per fare appello alle autorità svizzere», continua il messaggio. L’opinione pubblica ha appena appreso che la figura politica e mediatica russa, ed ex atleta, Alina Kabaeva, si sta nascondendo in conseguenza delle sanzioni imposte alla Federazione Russa nel TUO paese. È la moglie preferita del delirante dittatore e criminale di guerra che ha attaccato a tradimento l’Ucraina nelle ultime settimane. Allora perché ora, visto il volume delle sanzioni imposte alla Russia, continui ad ospitare lei e la sua famiglia, mentre Putin sta distruggendo la vita di milioni di persone? È ora di riunire Eva Braun con il suo Führer!“. Una petizione scritta in inglese, tedesco e francese, che sta avendo molte adesioni”.