Alfonso Signorini offende le donne, la napoletana: "L'hai portata già a fare shopping con la tua carta di credito" Spettacolo 10 Febbraio 2022 17:38

Alfonso Signorini ha offeso le donne con una battuta molto ingiusta su Federica Calemme, concorrente flash del Grande Fratello Vip. Uscita dalla casa insieme Gianmaria Antinolfi, ha iniziato con l’imprenditore napoletano una relazione.

Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 7 febbraio, quando la ragazza, anch’essa napoletana, era assente in studio, il conduttore ha raccontato di aver visto Gianmaria a Milano con la fidanzata: “Eri pieno di sacchetti Gucci, Prada con la tua fidanzata Federica. L’hai portata già a fare shopping con la tua carta di credito? Povero Gianmaria, è innamorato. Ed è solo l’inizio caro mio. Ciao Federica!”.

Il ragazzo ha dichiarato:”L’ho portata all’outlet”. Poi ha fatto una precisazione: “Era il suo compleanno”. La Calemme però, che stava assistendo alla puntata da casa ha replicato su Twitter: “Per fortuna ho ancora il mio conto in banca”, facendo capire di non aver apprezzato per nulla la frase di Signorini. Anche il padre, Salvatore Calemme, nelle Instagram Stories ha scritto:

“Vorrei tanto restarne fuori come ho sempre fatto, però da genitore sentire tanto accanimento non è nemmeno giusto. Poi verso una ragazza che si è fatta da sola e che non ha mai chiesto nulla nemmeno a noi genitori, non facendosi mai passare per un peso visto che è da molto tempo che fa sacrifici nel lavorare ed anche in modo tanto professionale. L’unica cosa bella che davvero in questi ultimi due mesi ho visto è proprio il tuo perbenismo Gianmaria, lontano dagli standard televisivi. Ancora grazie per la tua pronta replica in sua difesa”.