Le voci della crisi e della rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi negli ultimi giorni si sono fermate, dopo le varie smentite della coppia – che comunque non avevano convinto gli esperti di gossip – tra i due potrebbe essere tornato il sereno.

Ilary Blasi e Francesco Totti, foto sorridente per un’occasione speciale

O perlomeno questo è quanto dimostra una foto che li ritrae di nuovo vicini e sorridenti. Vero è che si trattava di un’occasione speciale, il compleanno della loro figlia più piccola, Isabel. Al momento della torta non poteva mancare lo scatto di rito della piccolina di casa con la mamma e il papà. Nell’immagine Totti e Ilary, perlomeno all’apparenza, sembrano sereni e sorridenti.

Ilary ha organizzato un party incantato per la sua bambina, con tanto di suonatrici di violino. L’immagine di Totti e Ilary di nuovo sorridenti potrebbe essere la prova che tra i due la tempesta sia passata. C’è anche chi avrebbe notato nello scatto una certa distanza tra i due, come se l’abbraccio non fosse affiatato e caloroso. Difficile dirlo, dopo le ultime apparizioni e questa foto, seppure una crisi c’è stata, pare che la show girl e l’ex calciatore stiano cercando di superarla o perlomeno fanno di tutto per restare in buoni rapporti per i loro figli. Staremo a vedere.

La foto di Totti e Ilary