0 Facebook Ludovica Visciglia muore a 15 anni dopo caduta da una giostra, stava festeggiando il compleanno Cronaca 14 Marzo 2022 16:26 Di redazione 1'

Aveva compiuto 15 anni lo scorso 8 marzo e quel sabato doveva essere un giorno di festa con gli amici che purtroppo si è trasformato in una tragedia. Ludovica Visciglia è morta dopo una terribile caduta da una giostra in un luna park di Galliate.

Ludovica Visciglia muore a 15 anni

Era con alcuni amici su un tagadà, quando ha perso l’equilibrio ed è caduta. Anche i ragazzi che erano con lei hanno perso l’equilibrio, ma Ludovica ha iniziato a perdere molto sangue dal volto. Così i partecipanti hanno chiesto di fermare immediatamente il gioco.

Sul posto sono giunti i soccorsi, le condizioni della 15enne sono apparse subito disperate e purtroppo non ce l’ha fatta. L’impianto è stato sequestrato per consentire i rilievi tecnici ed accertare eventuali responsabilità. Si dovrà accertare se la giostra fosse in regola e dunque eventuali responsabilità. Il parco intanto ha chiuso per un giorno in segno di lutto, aveva riaperto dopo due anni di interruzione delle attività a causa del Covid-19.