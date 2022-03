0 Facebook Nonna Margherita difende la nipote Mariagrazia: “Trattata come una criminale, riflettete” News 14 Marzo 2022 17:00 Di redazione 2'

Dopo l’ultima diretta in cui nonna Margherita e Mariagrazia Imperatrice raccontavano di aver ricevuto alcune minacce telefoniche, sulla pagina della nonna è comparso un post in cui si invita le persone a riflettere su quante cattiverie starebbero dicendo alla giovane influencer.

Nonna Margherita difende la nipote Mariagrazia Imperatrice

Nel post è stato condiviso di nuovo un video in cui Mariagrazia spiegava cosa le era accaduto e perché si era assentata dai social. La giovane sostiene di aver ricevuto diverse critiche da parte di chi l’ha accusata di essersi inventata una malattia e di aver messo su solo una sceneggiata. Contestualmente la ragazza sarebbe stata attaccata anche da alcuni familiari. Così nei vari video pubblicati, nonna e nipote avevano risposto ai vari attacchi.

Ora sulla pagina di nonna Margherita hanno provato un’altra volta a chiarire la situazione: “Siamo nel periodo pre-pasquale e tutti conoscete il significato di questo periodo, state denigrando e offendendo una ragazza che è cresciuta senza l’amore del padre e si è dovuta creare da solo in un paese lontano da casa, accusata per essersi assentata dai social, accusata comune una criminale perché a molti davano fastidio queste pagine e da anni vogliono che si chiudano perché non credono nel vero amore more. Perdona loro perché non sanno quel che fanno, riflettete prima di uccidere una persona onesta”, queste le parole comparse sulla pagina.

