Cade da giostra al Luna Park, muore ragazza di 15 anni: il parco aveva appena riaperto dopo 2 anni di chiusura

Cade dalla giostra al Luna Park e muore poche ore dopo in ospedale. Non ce l’ha fatta la ragazza di 15 anni che nella serata di sabato è caduta dal gioco Tagadà in un parco giochi a Galliate, in provincia di Novara.

E’ morta all’ospedale Maggiore di Novara, nulla hanno potuto i medici per salvarle la vita. La ragazza, Ludovica, era salita su una delle attrazioni, il Tagada’, ed era stata sbalzata fuori cadendo pesantemente al suolo. Soccorsa dal personale del 118, le sue condizioni erano apparse subito disperate. Il suo cuore ha smesso di battere questa domenica mattina all’alba.

Sul terribile incidente indagano carabinieri e polizia locale, che dovranno stabilire le cause dell’incidente e le eventuali responsabilita’. Le giostre di San Giuseppe, tradizionale attrazione del mese di marzo nel popoloso centro nella valle del Ticino, avevano aperto i battenti proprio nella giornata di sabato. Il luna park aveva riaperto i cancelli dopo due anni di stop causa Covid e dovrebbe rimanere operativo fino al prossimo 27 marzo.