0 Facebook Psicosi guerra, è assalto ai supermercati. Scaffali si svuotano: “Non c’è motivo” Cronaca 13 Marzo 2022 13:03 Di redazione 2'

Weekend di assalto ai supermercati in tutta Italia, è iniziata la psicosi per la guerra. La storia si ripete, com’era accaduto nel periodo pre-pandemico, anche in questo momento è scattata la corsa a fare la spesa. In tanti, spinti probabilmente dall’ansia dell’aumento dei prezzi o di probabili ritardi nell’importazione di alcuni beni, hanno assaltato gli scaffali dei grandi store. Le scorte riguardano farina, pasta e olio di semi. Già la settimana scorsa, ad esempio, il Sole 365 precauzionalmente aveva avvisato i clienti che l’acquisto di questi beni era razionalizzato.

Assalto ai supermercati, scaffali vuoti: cosa sta accadendo

La psicosi ha interessato Napoli, così come tante altre città italiane. Le immagini degli scaffali vuoti hanno fatto il giro dei social, alimentando ancora di più l’ansia di chi teme di restare senza scorte alimentari. Carrelli pieni in fila per il trasporto a domicilio, in alcune ore di punta addirittura c’è chi non avrebbe trovato cesti e contenitori per fare la spesa. Insomma la situazione è fuori controllo.

Il ministro invita alla calma

Sulla questione è intervenuto il ministro delle Politiche agricole e forestali, Stefano Patuanelli, che ha spiegato come per il momento non c’è alcun motivo di allarmarsi: “In questo momento, nonostante la carenza e l’aumento del prezzo di alcune materie prime del settore agroalimentare non ci sono motivi per fare l’assalto agli scaffali dei supermercati”. Un invito, dunque, a mantenere la calma e ad evitare assalti negli store alimentari.