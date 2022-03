0 Facebook La storia di Cristina ed Emanuele a C’è Posta per te, il gesto di Maria De Filippi per la giovane madre Spettacolo 13 Marzo 2022 13:28 Di redazione 2'

Una delle storie che ha più appassionato il pubblico di C’è Posta per Te è quella di Cristina, giovane donna di 30 anni che è stata tradita dal marito. La calma e la pacatezza della trentenne hanno sorpreso fin anche Maria De Filippi che nel corso del racconto, le ha voluto fare i complimenti per il suo comportamento.

La storia di Cristina ed Emanuele a C’è Posta per Te

Cristina, madre di due figli, è stata tradita da Emanuele, padre del secondo bambino. E’ lui che ha scelto di rivolgersi al programma di canale 5 per chiedere perdono alla sua compagna e provare a riconquistarla. Si è presentato in studio e ha praticamente supplicato Crisitna di tornare assieme a lui: “Amore mio, io ti chiedo perdono per tutto quello che ti ho fatto passare”. Anche la suocera si è unita alla preghiera: “Cristina ti voglio bene, sei il mio cuore! Non farlo soffrire”.

Il gesto di Maria De Filippi per Cristina

La giovane madre è apparsa subito molto determinata a non voler aprire la busta, ha spiegato di aver ritrovato un importante equilibrio lontana dal marito e che non vuole perderlo. Cristina ha spiegato alla conduttrice e al pubblico che Emanuele è un bravissimo padre, si è preso cura anche del suo primo figlio come se fosse suo, ma purtroppo è molto geloso e l’ha anche tradita. La trentenne ha scelto di chiudere la busta e intanto la De Filippi si è complimentata con lei per il carattere le grande maturità dimostrata.

Ed effettivamente Cristina, con la sua calma ed eleganza, ha conquistato il pubblico di C’è Posta per Te. Al termine della puntata in tantissimi si sono complimentati con la protagonista: “Che tenerezza questa ragazza ti meriti tutta la gioia di questo mondo”, queste e tante altre le attestazioni d’affetto sui social.

Il racconto di Cristina a C’è Posta per Te