0 Facebook Tradisce il marito con due amanti, lo aggredisce e minaccia di ucciderlo: donna condannata Cronaca 13 Marzo 2022 13:45 Di redazione 2'

E’ una storia anomala quella che arriva da Salerno, dove una moglie dopo che il marito ha scoperto due relazioni extraconiugali, prima ha minacciato di togliersi la vita e poi ha aggredito il coniuge, dicendo che l’avrebbe portato all’inferno con lei.

Donna tradisce marito con due amanti, poi lo aggredisce e minaccia di ucciderlo

La vicenda è stata raccontata da Il Mattino. Il coniuge tradito e aggredito ha sporto denuncia nel 2018, dicendo alle forze dell’ordine di essere stato malmenato con calci e pugni. Nella colluttazione con la moglie aveva riportato anche ferite alla gamba e a un dito. Poi ha raccontato che aveva vissuto diverse sofferenze psichiche e morali. Al momento del litigio, inoltre, la donna aveva minacciato di uccidere il coniuge e anche le loro figlie.

L’uomo aveva provato a perdonare i tradimenti della moglie, ma poi aveva scoperto sul suo cellulare foto e video hard che provavano come intrattenesse non una ma due relazioni clandestine. Per questo motivo ha poi scelto di troncare il rapporto, scatenando l’ira della moglie, che ha denunciato. La Corte d’Appello di Salerno nella giornata di venerdì ha emesso la sentenza di secondo grado, condannando la donna a 1 anno e sei mesi.