La lite con i genitori per soldi, Rosalba e Sebastiano a 'C'è posta per te' Rosalba Sebastiano C'è posta per te. Alla fine busta chiusa. Maria De Filippi imbarazzata. La storia di Rosalba e Sebastiano 6 Marzo 2022

Busta chiusa e Maria De Filippi che ha parlato di momento imbarazzante. La storia che ha visto che ha contrapposto Rosalba e Sebastiano ai genitori di lei. Sullo sfondo anche una questione legata ai soldi. La vicenda ieri a C’è posta per te su Canale 5.

Rosalba Sebastiano C’è posta per te

“Voglio rimediare allo sbaglio che ho fatto. Di te mi manca tutto, mi manca la tua presenza. Sai che ho fatto degli interventi e per uno ho rischiato anche la vita. Speravo di vederti accanto a me al risveglio, ma purtroppo così non è stato. Sebastiano ti chiedo scusa se ho detto cose brutte nei tuoi confronti, ma sono state parole dette d’istinto per rabbia, perché vedevo mia figlia soffrire“, ha detto mamma Valeria.

Rosalba Sebastiano C’è posta per te: la risposta

“Non è vero, lei mi ha chiamato porco perché non li chiamavo mamma e papà e ha detto che i miei genitori sono senza sangue. Con i soldi che mi doveva restituire, il figlio Giorgio si è comprato la Mercedes. Ha detto anche che se non mi fossi comportato male, i soldi me li avrebbero ridati. Quindi non è vero che non li hanno, ma non me li danno perché non mi comporto da figlio“, ha risposto Sebastiano.

“Se mi interessa di loro? No, perché a loro non interessa di me. Se non sono venuti a cercarmi in questi due anni è solo per non restituirmi i soldi. Non hanno contatti con una figlia per questioni di soldi. Loro non volevano che io tornassi con Sebastiano, solo perché non volevano ridargli i soldi“, a infine reagito Rosalba.