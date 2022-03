0 Facebook Mariagrazia Imperatrice e nonna Margherita in diretta: “Riceviamo minacce, andiamo a denunciare” News 13 Marzo 2022 12:05 Di redazione 3'

Mariagrazia Imperatrice e nonna Margherita hanno fatto una nuova diretta nella tarda serata di sabatoper raccontare cosa sarebbe accaduto poco prima che andassero a dormire. La giovane influencer ha denunciato di aver ricevuto diverse telefonate di minacce da una donna.

Mariagrazia e nonna Margherita preoccupate: “Riceviamo minacce”

“Questa sera a quest’ora ci troviamo purtroppo a fare una diretta perché è successo qualcosa di sconcertante – racconta Mariagrazia – ci stavamo mettendo a letto, a un certo punto il mio telefono personale inizia a suonare ed è la voce di una donna che cerca la nonna. Mi risulta strano perché poche persone conoscono questo numero“. “La cosa brutta – continua la ragazza – che mi scuote molto, mi tremano le mani, che questa persona in una delle sue telefonate ha fatto uscire il numero di telefono e mi ha chiesto ‘quante volte hai picchiato la nonna prima di farla addormentare?‘”. La giovane influencer ha attaccato chi sta portando avanti questo teatrino, spiegando che la situazione starebbe degenerando.

Poi è intervenuta nonna Margherita: “Mia nipote che mi picchia? Ma che stiamo dicendo? Io poi mi facevo picchiare? Quanta confidenza che vi prendete (…) Chi ci vuole bene appresso ci viene“. Poi Mariagrazia ha continuato a raccontare cosa sarebbe accaduto, dicendo che è pronta a denunciare la presunta donna: “Questa persona continuava a chiamare e mi rideva nel telefono, poi mi ha fatto anche delle minacce. Ma vi rendete conto che noi dobbiamo essere impaurite, potremmo morire nel letto? Ma ci rendiamo conto? Per colpa di una mente malata. Noi andiamo a denunciare. Io condivido questa cosa con voi perché deve essere una testimonianza. Per lo sfizio di alcune persone, noi siamo delle cavie. Io adesso ho paura, ma ci rendiamo conto? Una persona che mi ammazza addirittura, è pericoloso per la mia tutela, quella di mia nonna e di mia madre. Fino a quando c’è il cugino che ti ha sulle scatole perché tu magari sei riuscita sul piano di vita, fin quando sono problemi familiari ok, si risolvono. Ma arrivare a minacciare telefonicamente, ma stiamo scherzando“.

A conclusione della diretta Mariagrazia ha spiegato per quale motivo ha voluto condividere quest’episodio con chi segue lei e la nonna: “Stiamo condividendo questa cosa con voi perché se ci succede qualcosa, qualcuno vuole farci qualcosa di brutto (…). Vi diamo la notizia perché se ci succede qualcosa voi lo sapete“. Poi nonna Margherita ha aggiunto: “Noi andiamo a denunciare”.

Il video di Mariagrazia Imperatrice e di nonna Margherita