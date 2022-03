0 Facebook Nuova diretta di nonna Margherita: “Sto malissimo, ho la testa stordita”. La nipote Mariagrazia: “Mi hanno solo accusato” News 12 Marzo 2022 14:08 Di redazione 3'

Nuova diretta di nonna Margherita, a riprenderla è la nipote Mariagrazia Imperatrice che ha voluto pubblicare questo filmato probabilmente per rispondere alle accuse fattele dai cugini dopo la morte del nonno in un telefonata con Pino Grazioli. La signora ha detto di non stare bene: “Non mi sento bene, sto male malissimo. Mi sento con la testa stordita“.

Nonna Margherita in video spiega il rapporto con gli altri nipoti

Nel filmato si sente Mariagrazia esortare la nonna a mangiare di più, ma la nonna le ha risposto: “Non ho appetito tesoro“. Poi la nipote le ha chiesto: “Adesso che io me ne torno a Londra e tu resti sola, i tuoi nipoti che non sono venuti nemmeno al funerale che faranno?“. La signora, visibilmente irritata, le ha risposto: “Non se ne sono proprio fregati, non sono venuti, tu non c’entri” La nonna ha poi rincuorato la nipote accusata dai cugini di essere “un orco”. “Mi hanno definito orco e bugiarda perché ho avuto uno sfogo di pianto per la morte del nonno“.

Poi sulla gestione del funerale del nonno, la giovane ha raccontato: “Mi hanno accusato, quando io sono tornata da Londra e ho provveduto a pagare il funerale, quali fosse comuni”. Poi ha detto alla nonna: “Chiamali e chiedi se ti vengono a trovare“. Nonna Margherita allora ha iniziato a urlare: “Non mi conoscono, non mi chiamano mai”. La ragazza ha poi spiegato che i cugini si starebbero contraddicendo che non sarebbe vero che non vedono la nonna dal 2013.

Mariagrazia ha poi chiesto alla nonna se l’avesse denunciata, accusa che le sarebbe stata fatta dai cugini. “Ma quando mai – dice nonna Margherita – come si permettono“. “Noi vi vogliamo far sapere – dice Mariagrazia – che il figlio e i nipoti vivono nello stesso parco (…). Noi non vogliamo monetizzare, i nostri video non hanno pubblicità. Io sono un’imprenditrice e non è vero che la nonna mi ha riempito di soldi“. A chi l’ha accusata durante la diretta, dicendole che i panni sporchi andrebbero lavati in famiglia, ha risposto: “Sì, l’abbiamo sempre fatto, ma ci hanno buttato troppa m**da addosso“. La ragazza ha poi sottolineato come la nonna sia sola e figli e nipoti “non si farebbero mai vivi”.

“Siamo sempre presenti alle loro feste, cacciamo sempre soldi, soprattutto Mariagrazia Imperatrice“, ha accusato Mariagrazia. Una diretta, dunque, fatta per chiarire la sua posizione e i rapporti che nonna Margherita avrebbe con il resto della sua famiglia.

La diretta di nonna Margherita