Mariagrazia Imperatrice parla dopo il silenzio: "Sono stufa, non devo dare spiegazioni. Pugnalata da chi cerca popolarità" 11 Marzo 2022

Mariagrazia Imperatrice torna a parlare dopo alcuni giorni di silenzio. Dopo che aveva annunciato la morte del nonno, pubblicando anche un video in lacrime in cui accusava una persona del decesso del suo caro, aveva preferito non condividere più altri contenuti. Nella serata di giovedì però ha deciso di chiarire la sua posizione, spiegando che presto tornerà a fare le cose di sempre e che non vuole più dare spiegazioni sulla sua vita privata.

Mariagrazia Imperatrice torna a parlare

Ha spiegato di essere molto stanca di tutto ciò che è accaduto: “Sono stufa (…). Un po’ di tempo fa mi sono trovata in un teatrino fatto sulla mia pelle, io ero inconscia di questa cosa perché ero in ospedale. Mi sono voluta dissociare dai sociale e avere un drastico stacco, è stato assurdo nel momento in cui ho scelto di tornare per vivere le cose meglio (…)”. La giovane influencer ha detto di voler parlare per l’ultima volta di questa cosa, ha spiegato che lei produce contenuti gioviali, legati ai viaggi e al cibo.

“Io ad oggi sono qui a diffidare tutti coloro che hanno innalzato un teatrino sulla mia pelle, sul mio sangue. Pubblicamente e per iscritto non voglio più sentir parlare di ca**ate a spese mie, non devo dare spiegazioni sul mio intimo e la mia vita. Io condividevo e condivido quello che è il bello del mondo, ho dovuto condividere momenti tristi, in ospedale cosa che non avrei mai fatto. Cosa ho fatto io? Mi sono dissociata dai social, perché non mi sentivo di condividere me in ospedale (…). Oggi metto un punto a questa cosa, come mio nonno mi ha insegnato ‘Chi si ferma è perduto’. Io nei prossimi giorni inizierò nuovamente a postare i contenuti di viaggi, food experience, se la cosa non vi sta a genio, uscitene (…). L’unica cosa che posso condividere con voi sui momenti tristi è che ti aprono gli occhi, le persone che c’erano a leccarti il sedere, ne approfittano per pugnalarti per popolarità (…). Ci vedremo molto presto con tanti viaggi fantastici, la vita è meravigliosa e va vissuta fino all’ultimo momento con qualcuno lì su che mi guarda”.

Il video di Mariagrazia Imperatrice