Avellino piange il maresciallo Stefano Di Donato, morto a soli 36 anni: "Tuo esempio vivo nei cuori" Cronaca 13 Marzo 2022

Dramma ad Avellino, la comunità piange un giovane maresciallo scomparso a soli 36 anni. Si chiamava Stefano Di Donato ed è stato trovato senza vita nel suo alloggio dai colleghi. In servizio presso la stazione di Chiusano San Domenico, pare sia stato colto da un malore fulminante.

Lacrime per il maresciallo Stefano Di Donato

Inutile l’arrivo dei soccorsi sul posto, per il maresciallo Di Donato era ormai troppo tardi. Gli operatori del 118 non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso. Dolore e cordoglio in caserma per la scomparsa del 36enne, ricordato da tutti come un gran professionista e un uomo di cuore.