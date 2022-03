0 Facebook Minivan esce fuori strada sulla Napoli-Canosa, muoiono 4 suore dirette in Puglia News 14 Marzo 2022 08:07 Di redazione 2'

Scoppia ruota di uno pneumatico, minivan finisce in scarpata: muoiono quattro suore. Sarebbe questa la prima ricostruzione del terribile incidente avvenuto vicino Foggia, sull’autostrada A16 Napoli-Canosa.

Incidente sull’A16, muoiono quattro suore

Il terribile incidente è avvenuta poco dopo le 18.30, nel tratto tra i caselli di Candela e Cerignola Ovest. Per facilitare gli interventi di soccorso è stato anche necessario chiudere per alcune ore la strada. Nell’impatto sono rimaste coinvolte una automobile e un pulmino di un istituto religioso di Bari. Il minivan, forse a causa dell’esplosione dello pneumatico, è uscito di strada, si è ribaltato ed è finito in una scarpata. Secondo una prima ricostruzione, tre suore sarebbero morte nell’abitacolo mentre un’altra sarebbe stata sbalzata fuori. Le vittime sono tre monache italiane ed una originaria del Rwanda.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno lavorato fino a tarda sera per rimettere in sicurezza la strada. Presente anche la polizia stradale che ha provveduto a effettuare tutti i rilievi del caso e il 118 che ha soccorso le altre persone rimaste.

Le suore, appartenenti all’ordine salesiano del Sacro Cuore’ erano state a Formia per gli esercizi spirituali e stavano tornando nei loro istituti religiosi tra Bari e Barletta dove risiedevano.