0 Facebook È morto ‘Il Maresciallo’, addio al nonno di Mariagrazia Imperatrice: l’annuncio sui social È morto il nonno di Mariagrazia Imperatrice. L'annuncio su Facebook e Instagram dagli account social della nipote e di nonna Margherita Spettacolo 6 Marzo 2022 01:00 Di redazione 1'

Una triste notizia ha colpito l’intera famiglia di Mariagrazia Imperatrice e la sua Nonna Margherita. Le star di social tanto amate sono state colpite dal lutto. Il dolore e le lacrime sono state ovviamente comunicate su Instagram e Facebook.

È morto il nonno di Mariagrazia Imperatrice

È infatti deceduto il nonno di Mariagrazia e marito di Nonna Margherita. L’uomo, noto come ‘Il Maresciallo‘ è morto, perdendo la vita. Solo lo scorso agosto, l’anziano aveva compiuto ben 89 anni. Evento giustamente festeggiato sul web.

È morto il nonno di Mariagrazia Imperatrice: l’annuncio

“Per sempre nei nostri cuori“, questo è stato scritto sui profili social. Frase seguita da quest’altro post: “CHIEDO CORTESEMENTE A TUTTI VOI DI NON INFORMARE NONNA DELLA SITUAZIONE!!! NON CHIAMATE IL SUO NUMERO E NON DITE NULLA DEVO ESSERE IO A DARGLI LA NOTIZIA PIANO PIANO, MARIAGRAZIA“.

LEGGI ANCHE – Come è morto il nonno di Mariagrazia: il video