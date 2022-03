0 Facebook Giovane madre trovata senza vita in casa del marito, dolore per Luisa Gianoglio: aveva 33 anni Cronaca 12 Marzo 2022 09:51 Di redazione 2'

Dramma nel pomeriggio di venerdì a Santa Maria Capua Vetere, una donna di soli 33 anni è stata trovata senza vita nel suo appartamento. A fare la tragica scoperta è stato il marito, che rientrato a casa, ha trovato la compagna a terra priva di sensi. Immediata la chiamata ai soccorsi, ma quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Lacrime a Santa Maria Capua Vetere per Luisa Gianoglio

Si chiamava Luisa Gianoglio e aveva un bambino piccolo. Sembrerebbe che quando il marito sia arrivato a casa fosse morta già da qualche ora. A ucciderla probabilmente un malore che non le ha lasciato scampo, stando sola in casa la giovane madre non sarà riuscita a chiedere aiuto. Intervenuti i carabinieri che hanno provveduto a ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

La notizia della morte di Luisa Gianoglio si è diffusa velocemente a Santa Maria Capua Vetere, lasciando attonite le tante persone che la conoscevano. La ricordano tutti come una giovane allegra e piena di vita, amorevole madre e moglie attenta e premurosa. Tanti i messaggi di cordoglio in ricordo della donna: “Avevi ancora una vita da vivere, ciao”, “Caro 2022 cosa stai combinando? Stai portando dolore, lutti e guerra… ti prego correggi il tiro ed aggiusta la traiettoria perché dopo due anni di pandemia ci aspettavamo non dico la felicità ma sicuramente più serenità e spensieratezza! Oggi ti porti via una mammina dolce e solare che io ricorderò per il suo garbo ed il sorriso, in quanto ogni volta che i nostri sguardi si incrociavano istintivamente i nostri occhi si sorridevano! Riposa tra gli angeli”, queste e tante altre le parole per la madre 33enne.