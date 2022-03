0 Facebook Hanno un rapporto intimo sul cofano dell’auto: fotografati da Google Street View News 11 Marzo 2022 23:03 Di redazione 1'

La passione chiama e la coppia non resiste. Si lascia andare e fuori dall’auto, sul cofano, dà sfogo all’istinto. Peccato però che la coppia viene intercettata e fotografata da Google Street View. Subito lo scatto dell’uomo che fa sesso con la donna sul cofano della vettura, fa il giro del web.

Il New York Post dice che lo scatto, che ritrae la coppia nell’Australia del Sud, è stato fatto lungo la Dukes Highway, una cittadina a tà tra Adelaide e Melbourne. I due australiani si danno di fare nel bel mezzo del deserto mostrandosi in pieno giorno.

I due erano molro presi, ma anche sorpresi per esser stati fotografati. Non pare siano finiti in galera perché secondo la legge dell’Australia meridionale può essere punito con una multa o il carcere fino a sei mesi.