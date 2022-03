0 Facebook Tina Rispoli assolta, serata di festeggiamenti per lei e Tony Colombo News 12 Marzo 2022 10:12 Di redazione 3'

Tina Rispoli è stata assolta. Il Tribunale del Riesame ha respinto la richiesta della Procura di Napoli che chiedeva l’arresto per associazione di tipo mafioso per la moglie di Tony Colombo. La decisione del giudice si basa sul fatto che non esisterebbero gravi indizi di colpevolezza. La notizia è stata annunciata sui rispettivi profili social dei coniugi, il cantante neomelodico aveva scritto: “Spero che questa notizia abbia lo stesso clamore di quando fanno uscite le notizie per infangare la nostra immagine. P.S. ditelo a tutti”. La coppia ha così deciso di festeggiare nella serata di venerdì, concedendosi un momento speciale.

Tony e Tina Colombo festeggiano l’assoluzione

Nonostante nell’ordinanza con i quali i giudici hanno rigettato l’istanza che chiedeva l’arresto della Rispoli si legga che ci sarebbero state “…operazioni di ‘lavaggio’… con la consapevolezza e il consenso della Rispoli…“, la coppia su quest’aspetto non ha dato spiegazioni e ha deciso di dedicarsi ai festeggiamenti. Tony e Tina Colombo hanno trascorso una serata romantica in un ristorante extra lusso, con tante portate di piatti eccezionali.

Intercettazioni tra Tony Colombo e Tina Rispoli – il contenuto dell’ordinanza

Sui rispettivi profili social sono state condivise le immagini dei vari piatti che si sono gustati e due bicchieri che brindano. Lady Colombo ha poi dato la buona notte ai suoi followers. Ora c’è chi aspetta un commento da parte del cantante neomelodico che secondo i giudici avrebbe ‘lavato’ i soldi del clan Marino. “La prova del fatto che le consistenze patrimoniali del Colombo provengano in larga parte dai profitti illeciti del Marino Gaetano, – scrivono ancora i giudici del Riesame di Napoli basandosi sulle intercettazioni di una conversazione captata durante un litigio – emerge incontestabile dalle parole della Rispoli, che, pur non volendo rinfacciare al marito i prestiti ricevuti, tuttavia gli ricorda con chiarezza a chi deve la sua vita agiata e la sua attività artistica (‘…tu oggi sei Tony Colombo Rispoli, ok, perché tu oggi devi ringraziare me e tutta la mia famiglia se oggi sei quel che sei…’). Colombo però le risponde con altrettanta franchezza che, al momento, non può restituirle il denaro, precisando che gli occorre ancora un anno per ”stare al top economicamente’. A fronte di tale risposta la Rispoli ribadisce con insistenza le sue richieste, dichiarando che intende riprendere il controllo dei suoi soldi e la gestione del suo patrimonio, precisando che non è giusto che i figli non abbiano contanti malgrado il padre gli abbia lasciato la somma di 400.000 euro…“.