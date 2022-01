0 Facebook Biagio Izzo, lo sfogo e la frecciatina: “Facile andare via, abbandonare Napoli e giudicarla” Biagio Izzo. Le parole dell'attore napoletano che ha rivelato di vivere al Vomero. La sua dichiarazione d'amore alla città Spettacolo 16 Gennaio 2022 20:04 Di redazione 1'

Attore comico di cinema e teatro, protagonista del cabaret con un’enorme e prestigiosa gavetta iniziata nelle principali tv locali, Biagio Izzo ha fatto una vera e propria dichiarazione d’amore alla città di Napoli.

Biagio Izzo

“Vivo a Napoli, al Vomero, dal 2003, e credo che sia la città che tutto l’hinterland siano benedetti da questa terra vulcanica, ricca di forti energie, e forse noi ne siamo influenzati, subendone le conseguenze positive“, ha detto l’attore.

Biagio Izzo: le sue parole

Che poi, come riportato da Areanapoli ha aggiunto: “Napoli è una delle cose a cui tengo di più, perché è anche un modo per aiutare la propria città. Sarebbe troppo facile andar via e giudicare Napoli da lontano. Se vanno via i professionisti più capaci, gli intellettuali, gli artisti, lasciano la città alla mercé di altri che non la amano, e resterebbe ben poco“.