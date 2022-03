0 Facebook Rissa al ristorante nel Napoletano, Rita De Crescenzo: “Io non c’entro niente, ho cantato e me ne sono andata” Cronaca 10 Marzo 2022 10:17 Di redazione 2'

E’ diventato virale il video di una rissa al ristorante La Lanterna di Villaricca, in occasione della Festa della Donna. Botte, insulti, minacce e piatti e bicchieri lanciati. In pochi minuti si scatena la violenza ed è scoppiata una rissa tra gli invitati.

Rita De Crescenzo a La Lanterna

Il ristorante era strapieno e dopo la zuffa molte delle presenti erano a terra sfinite, colte da malore o probabilmente stese perché colpite. Poi il fuggi fuggi generale. In merito i gestori hanno rilasciato la loro versione dei fatti. Anche Rita De Crescenzo, presente alla festa come ospite, è stata in un primo momento coinvolta in questi tafferugli, ma poi l’influencer di Tok Tok ha spiegato tutto.

Insieme alle donne che hanno organizzato la festa, l’influencer ha raccontato come sono andate realmente le cose. Una garzata in pratica avrebbe causato la lite, ma questo sarebbe avvenuto subito dopo l’ospitata di Rita. La De Crescenzo dichiara: “Io non c’entro niente, sto denunciando tutti, io hi cantato e me ne sono andata, dopo è successo tutto”.

Insomma non trova fine e pace questa triste e vergognosa vicenda.