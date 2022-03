0 Facebook Paura fuori scuola, uomo tenta lo stupro: “Aiutatemi, sono chiusa in macchina vuole entrare” Cronaca 10 Marzo 2022 11:17 Di redazione 1'

Momenti di terrore per una manna all’esterno di una scuola a Pozzuoli, la IPSEOA Lucio Petronio. La donna è stata raggiunto da un uomo che, dopo essersi posto all’esterno della sua auto, le intimava minacce e offese tentando più volte di aprire la portiera. La donna, in presa al panico, ha così chiamato i Carabinieri.

Paura fuori scuola, uomo tenta lo stupro a Pozzuoli

I militari sono intervenuto in via San Gennaro Agnano nel parcheggio pubblico vicino all’istituto scolastico dove l’uomo si trovava ancora di fronte alla vettura della donna e si stava masturbando. I Carabinieri lo hanno arrestato e fornito i primi soccorsi alla vittima. La donna aveva accompagnato il figlio a scuola e non conosceva assolutamente la vittima.

Per la paura la donna non ha potuto fare altro che chiamare i soccorsi. L’uomo è stato arrestato e trasferito in carcere una attesa di giudizio.