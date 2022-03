0 Facebook Maxi rissa a La Lanterna, chi sono le donne protagoniste: “Lanciava champagne e piatti al tavolo” Spettacolo 10 Marzo 2022 13:41 Di redazione 2'

Continuano a girare tantissimi video su Tik Tok sull’episodio che ieri ha messo in imbarazzo tutti: una maxi rissa avvenuta nel ristorante La Lanterna di Villaricca in occasione della Festa della Donna. Una serata organizzata da tanto tempo con tanti ospiti. Cantanti neomelodici come Gianni Fiorellino, Giusy Attanasio e l’influencer Rita De Crescenzo, in un primo momento coinvolta direttamente.

Tra i diversi filmati che stanno inondando il social cinese ci sarebbero anche quelli delle dirette responsabili o almeno di alcune delle donne protagoniste della vergognosa rissa avvenuta nel locale. Sulla pagina di Tik Tok dell’influencer Rosario, noto anche per l’amicizia con la De Crescenzo, le due “donne in questione” avrebbero messo la faccia per raccontare l’accaduto.

Rissa alla Lanterna parlano i gestori

L’una accusa l’altra sulle motivazioni che hanno condotto alla maxi rissa tra tavoli. Alcol in eccesso, ormoni impazziti e voglia di rivalsa. Sarebbero queste le motivazioni che hanno spinto le donne a darsele di santa ragione. In alcuni filmati si vedono proprio due donne che si tirano i capelli. Il classico strascino, uno show nello show. I gestori del locale hanno provato ad arginare le loro colpe accusando anche le protagoniste di aver causato danni ingenti. Le organizzatrici della festa hanno contestato i comportamenti di queste persone. Insomma la situazione è ormai fuori controllo!