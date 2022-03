0 Facebook Pesante lite ad Amici, LDA sfuriata contro Albe e Serena: “Parli in napoletano per fare il figo con me” Spettacolo 10 Marzo 2022 12:27 Di redazione 2'

Una pesante lite è scoppiata nella casetta di Amici 2021 e sono stati coinvolti LDA, figlio di Gigi D’Alessio, Albe e la compagna Serena. I tre si sono scontrati in merito a questioni legati alle pulizie. I ragazzi si sono infatti addormentanti non pulendo e questo ha fatto sbottare il figlio del ragazzo napoletano.

Preso dalla smania di pulire, LDA ha iniziato a provvedere svegliando di fatto glia mici. Albe ha infatti sbottato: “Hai pulito perché stavo dormendo, ora puoi dire vedi stavi dormendo e non l’hai fatto. L’avrei fatto quando tutti avreste finito di fare le vostre cose, sei un bambino.

LDA sbotta: “Tu ti stai innervosendo perché sai che stai nel torto. Stamattina potevi evitare di fare un uscita di ca**o, che dovevamo fare i pavimenti, hai usato toni sbagliati”. A quel punto Albe ha alzato i toni: “Ma che mi devi insegnare tu che hai 18 anni e io 23″.

Preso nel vivo per la differenza di età il napoletano ha risposto: “Calmati Albe, che tu hai 23 anni e io 18 me ne passa per il ca**, ti stai innervosendo e stai esagerando per un bancone di merda”. Alla risposta in napoletano Albe ha poi schernito il cantante dichiarando: “Parli in napoletano perché vuoi fare il figo con me”.

Il video della lite: