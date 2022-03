0 Facebook Belen Rodriguez e Stefano De Martino, spunta l’anello: “Torna l’amore e le promesse” Spettacolo 7 Marzo 2022 18:41 Di Fabiana Coppola 2'

Possiamo dire che tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è tornato l’amore. La coppia ormai non si nasconde più: lei a casa di lui la notte, i resort, le cene e questo weekend la montagna. Il conduttore napoletano ha raggiunto l’argentina che si trovava sulle Dolomiti, a Courmayeur, per uno shooting.

Un ennesimo weekend all’insegna della passione e dell’amore dove questa volta spunta la fede. Ritornano le promesse tra i due che si sono detti addio per ben due volte. La prima Belen si fidanzò con Andrea Iannone e la seconda con Antonino Spinlabese con il quale ha poi avuto la seconda figlia Luna Marì. Ma l’amore, e il matrimonio, non è mai finito.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, spunta l’anello: di cosa si tratta

Ed ecco che dopo tanto tempo Belen e Stefano tornano di nuovo insieme. A togliere ogni ombra di dubbio è la showgirl che ha deciso do indossare la fede e l’anello che l’ex marito le aveva regalato. I due sono stati in vacanza insieme e l’argentina ha deciso di mettere in bella mostra, sia prima che al rientro a Milano, gli anelli che suggellano il ritorno dell’amore.