Rita De Crescenzo sulle "tangenti": "Ho subito coltellate, mi hanno sequestrato un figlio, sparatorie" Spettacolo 9 Marzo 2022

Rita De Crescenzo è stata accusata su Tik Tok di essere una pentita, ovvero una collaboratrice di giustizia, perché avrebbe denunciato qualcuno della malavita. L’influencer di Tik Tok si riferisce a pagamenti a persone per poter lavorare al molo di via Caracciolo, dove il marito e i figli operano nei mesi estivi. I follower avrebbero attaccato la donna accusandola di essere una pentita e a quel punto lei ha deciso di fare una serie di video raccontando quello che è accaduto realmente.

Le parole di Rita De Crescenzo: “Non sono una pentita mi sono salvaguardata il mio lavoro di lavoro. Ho subito coltellate, sparatorie, benzina in casa, mi hanno sequestrato un figlio. Ho denunciato per poter salvaguardare mio marito e i miei figli. Pentiti sono quelli che fanno gli omicidi, vanno in galera e poi cantano, ma non io. Ma che vi devo dire”. L’influencer napoletana di Tok Tok parla del lavoro che il marito e i figli svolgono al molto a Mergellina, a Napoli e di denunce che avrebbe fatto per non pagare tangenti per poter lavorare.

Quanto guadagna Rita De Crescenzo

Originaria di Napoli è diventata ‘nota’ proprio attraverso i suoi video sui social, poi è arrivata la sua canzone e adesso, come tanti cantanti neomelodici, è ingaggiata per partecipare a feste e qualsiasi tipo di celebrazione, in strada o in location private. E’ stata lei stessa, la ‘pazzarella’ di Tik Tok a documentare una ‘domenica di lavoro’, in cui ha partecipato a ben sei feste. Partecipazioni che chiaramente avvengono sotto lauto compenso. La signora De Crecenzo, proprio come altri colleghi che si dilettano in spettacoli, ha un agente che la rappresenta e anche un cachet

Secondo i ben informati del mondo dello spettacolo neomelodico Rita De Crescenzo guadagnerebbe una cifra che si aggirerebbe tra i 200 e i 250 euro ad ospitata, il cachet dunque si riferirebbe a ogni singola esibizione della ‘star’ di Tik Tok. Ebbene sì, anche lei, come tanti altri personaggi nati sui social recepisce un compenso per esibirsi. Nel caso della ‘pazzarella’ si esibisce in spettacoli con le sue canzoni e poi, come gli altri suoi colleghi, passa al momento di foto e autografi proprio come se fosse una star. Del resto per invitarla a una festa c’è chi la ritiene, inspiegabilmente, una ‘stella’.