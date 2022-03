0 Facebook Malore sul tapis roulant, Matteo Taffuri muore a 48 anni: trovato dalla moglie in garage News 9 Marzo 2022 15:42 Di redazione 2'

Dramma nel Casertano. Un uomo di 48 anni ha perso la vita in seguito a un malore che non gli ha lasciato scampo. E’ accaduto a Nocellato di Carinola, la moglie della vittima è rientrata in casa e non vedendo il marito al piano superiore è andata a cercarlo in garage.

Dolore nel Casertano per la morte di Matteo Taffuri

E’ lì che ha fatto la tragica scoperta. L’uomo, Matteo Taffuri, era senza vita al fianco di un tapis roulant per correre. Inutile l’arrivo dei soccorsi, gli operatori del 118 non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso.

Taffuri era dipendente civile del carcere di Carinola, la notizia del suo decesso si è diffusa velocemente nei gruppi social legati al territorio. In tanti si stanno stringendo al dolore dei familiari in un momento così difficile. Lo scorso settembre aveva festeggiato con la moglie le nozze d’argento. Lascia una figlia e la compagna della sua vita.

Tanti i messaggi di cordoglio per la scomparsa del 48enne: “Le nostre Pasquette, le tante giornate trascorse insieme a costruire i carri di carnevale, le tante volte che venivi nel negozio… quando ti vedevo entrare col sorriso capivo a volo che desideravi comprare un regalo per tua moglie e tua figlia…quando parlavi di loro gli occhi ti sorridevano e si capiva l’immenso amore che provavi per loro e loro per te, un amore che non avrà mai fine…Chi ha avuto il privilegio di conoscerti,caro Matteo Taffuri , non ti dimenticherà mai..”, queste e tante altre parole in suo ricordo.