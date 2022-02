0 Facebook Muore nel sonno a 24 anni, Gianpiero ha un malore, il messaggio di dolore della fidanzata: “Sei la vita mia” Cronaca 21 Febbraio 2022 12:38 Di redazione 1'

Una drammatica morte ha scosso il comune di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno. Un ragazzo molto giovane, Gianpiero Pecoraro, è deceduto in casa a causa di un malore. Non si conoscono le cause ma pare che sia stato un infarto improvviso a mettere fine alla vita del giovane. Si attendono gli esami autoptici.

Dopo la morte di Claudio, nato a Battipaglia, e finito in un college a New York, arriva la triste notizia del decesso del ragazzo. Nella giornata di domenica molte persone si sono recate presso la chiesa di Santa Monica per partecipare ai funerali del giovane Gianpiero.

Tantissimi i messaggi di cordoglio e affetto per la vittima e la famiglia che ha dovuto affrontare un lutto così improvviso e devastante. Gianpiero era molto conosciuto nel suo paese: aveva studiato al liceo scientifico ma aiutava anche il padre con il fratello nell’attività di famiglia che si occupa di arredamenti. La fidanzata ha condiviso uno scatto del ragazzo che le regalava rose rosse con la dedica: “Si a vita mì”. E lei, in risposta, “Pure tu Gianpiè, pure tu”.