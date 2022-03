0 Facebook Torna Made in Sud: conduce il programma la napoletana, con lei due noti rapper Spettacolo 9 Marzo 2022 15:53 Di redazione 1'

Torna finalmente l’appuntamento con la comicità napoletana. Si avvicina infatti la nuova edizione di Made in Sud. Grande attesa per lunedì 11 aprile quando su Rai Due i comici torneranno con i loro divertentissimi siparietti.

Al timone dello show comico non vedremo Stefano De Martino, impegnato con Amici di Maria De Filippi, né Fatima Trotta. La conduzione sarà affidata, come rivela in anteprima Tv Blog, a Lorella Boccia, ex ballerina e ora conduttrice di Amici. Come De Martino anche la Boccia proviene da Torre Annunziata, in provincia di Napoli.

Made in Sud: conducono Lorella Boccia, Clementino e Rocco Hunt

Al fianco della bella ballerina, divenuta da poco mamma di una bambina, ci dovrebbero essere due rapper molto noti nel panorama artistico partenopeo ovvero Clementino e Rocco Hunt. Il nolano è reduce dal successo come giudice di The Voice mentre per il salernitano sarebbe la prima volta alla conduzione Rai. Insomma ne vedremo delle belle.