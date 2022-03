0 Facebook Stefano De Martino tornerà in Mediaset, la richiesta di Maria De Filippi News 3 Marzo 2022 13:58 Di redazione 2'

Novità lavorative per Stefano De Martino. Il ballerino napoletano si può dire che stia vivendo un periodo d’oro, dopo il successo di Bar Stella e Stasera Tutto è Possibile, il suo futuro starebbe per cambiare. Secondo le ultime indiscrezioni pare che lo show man tornerà a Mediaset, a chiamarlo sarebbe stata Maria De Filippi.

Perché Stefano De Martino non condurrà Made in Sud?

Pare proprio che Stefano De Martino non condurrà la prossima edizione di Made in Sud. Maria De Filippi gli avrebbe chiesto di partecipare al serale di Amici e il bel ballerino non avrebbe proprio potuto dire di no alla donna che l’ha praticamente scoperto. Ma, secondo quanto rivelato dal settimanale Vero, l’addio di Stefano alla Rai potrebbe non essere momentaneo.

Sembrerebbe infatti che a Mediaset ci sia uno show ad attenderlo. Sul genere di format vigerebbe però il segreto più assoluto, ma probabilmente De Martino potrebbe essere alla conduzione solo o affiancato da altri colleghi ma pur conservando il ruolo di ‘timoniere’, come del resto ha fatto negli ultimi programmi in Rai dove ha potuto dimostrare tutto il suo talento. Per ora chiaramente si tratta solo di indiscrezioni, il ritorno ad Amici invece sembrerebbe essere quasi certo.