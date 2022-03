0 Facebook Michelle Hunziker incontra di nuovo Tomaso Trussardi per un’occasione speciale Spettacolo 9 Marzo 2022 16:13 Di redazione 2'

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi di nuovo insieme, i due ex si sono incontrati per un’occasione speciale. La show girl ha incontrato l’ex marito per il compleanno della figlia Celeste, che ha compiuto 7 anni.



E’ la prima volta, da quando hanno annunciato la loro separazione, che appaiono assieme in pubblico. La Hunziker, infatti, ha condiviso l’immagine del momento della torta con le candeline assieme a Sole e Celeste e con loro c’era anche Tomaso. L’imprenditore nello scatto accenna a poggiare una mano sulla spalla dell’ex moglie, ma in modo comunque distante. Lo scatto, infatti, è ben diverso da quelli di qualche anno fa quando i due apparivano sorridenti e complici.

Entrambi hanno più volte spiegato che conservano un buon rapporto, soprattutto per amore delle figlie. Dunque, quale migliore occasione del compleanno di Celeste. Era inevitabile che prima o poi dovessero incontrarsi nuovamente e la pubblicazione di Michelle Hunziker potrebbe essere proprio un modo per mettere a tacere le voci che vorrebbero i due ex in brutti rapporti.

