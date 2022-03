Un attacco missilistico russo ha distrutto un ospedale pediatrico nella città portuale assediata di Mariupol, nel sud-est dell’Ucraina, questo è quanto affermato dal consiglio comunale. In una dichiarazione rilasciata su Facebook, i funzionari hanno spiegato che “le forze di occupazione russe hanno sganciato diverse bombe sull’ospedale pediatrico. La distruzione è colossale”.

I funzionari del Consiglio hanno aggiunto di non conoscere ancora il numero esatto delle vittime. “Il reparto maternità nel centro della città, il reparto pediatrico e il reparto di terapia dell’ospedale – tutti distrutti in un raid aereo russo su Mariupol”, ha detto in un video su Facebook il capo dell’amministrazione militare regionale, Pavlo Kyrylenko. Ha aggiunto che i feriti vengono evacuati nell’ospedale più vicino. La BBC non può verificare in modo indipendente le accuse, ma un parlamentare locale, Dmytro Gurin, ha ripetuto le affermazioni durante un’intervista con la società.

A confermare l’attacco è stato anche il presidente Zelensky: “I russi hanno bombardato un ospedale pediatrico di Mariupol, distruggendolo. Mariupol. Attacco diretto delle truppe russe all’ospedale di maternita’. Gente, bambini sono sotto le macerie. Atrocita'”, ha scritto il leader di Kiev, esortando il mondo a imporre una fly-zone. Anche la Bbc riporta l’attacco all’ospedale pediatrico a Mariupol, citando le autorita’ militari locali secondo cui “le forze russe hanno sganciato diverse bombe” provocando “una distruzione colossale”. Il numero delle vittime e’ ancora sconosciuto, hanno aggiunto, mentre i feriti sono stati spostati in altri ospedali.

Un video su Twitter mostra l’ospedale devastato da bombardamenti.

Mariupol. Direct strike of Russian troops at the maternity hospital. People, children are under the wreckage. Atrocity! How much longer will the world be an accomplice ignoring terror? Close the sky right now! Stop the killings! You have power but you seem to be losing humanity. pic.twitter.com/FoaNdbKH5k

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 9, 2022