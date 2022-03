0 Facebook Michelle Hunziker confessa: “Ho perdonato Tommaso, un momento da affrontare con amore” Spettacolo 9 Marzo 2022 08:49 Di redazione 2'

Dopo la separazione con Tommaso Trussardi, Michelle Hunziker ha deciso di lasciare la prima intervista ufficiale a circa due mesi dall’addio. Tantissimi i rumors sulla rottura: tradimenti di lui, infatuazioni di lei, non andavano d’accordo. Insomma conduttrice svizzera, dopo il successo di Michelle Impossible e una vacanza alle Maldive, di confessa.

Al settimanale Chi la presentatrice ha rivelato: “Il concetto della favola è che finisce con “vissero felici e contenti”, ma non ci dicono che cosa succede dopo”, spiega . “Il tempo passa, le cose cambiano, ci si prende e ci si lascia. Ma ci sono persone che sono importanti e lo rimarranno per sempre”, dichiara. I due sono stati insieme be 11 anni e hanno avuto due bambine: Sole e Celeste.

Michelle Hunziker confessa: “Ho perdonato Tommaso”

Un legame profondo dunque quello con Trussardi. “Voglio fare subito quello che molte coppie fanno dopo tanti anni, e cioè perdonare me e perdonare lui, non rivangare, ma capire che questo è il momento in cui siamo e dobbiamo affrontarlo con amore, sia per le bambine sia per la persona”. “Credo che le coppie genitoriali non si separino mai veramente e la nostra bravura sarà quella di salvare il bello per il bene delle bambine e anche per il nostro bene”, aggiunge.

L’atteggiamento verso il futuro è dunque positivo: “Gli sbagli più belli sono quelli in amore perché ti fanno vivere intensamente: soltanto così puoi andare avanti. Se uno è perfetto, non rischia mai, fa una vita che non potrebbe essere la mia. Mi piace buttarmi. Credo nell’amore perché gli investimenti importanti nella vita sono quelli del cuore che fanno più male, ti devastano, però ti fanno sentire vivo. Quelli che dicono “ho sofferto, mi chiudo”, fanno una vita sacrificata. Io mi innamoro, brucio: certo, la caduta è terrificante, ma poi ti rialzi. Ho visto gente rimettersi in gioco a 60 anni ed è rinata”. Una crisi durata un anno quella di Michelle e Tommaso, rivelata solo a gennaio dopo un Natale passato già in maniera ufficiale da separati.