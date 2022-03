0 Facebook Mariagrazia Imperatrice – Pino Grazioli, la telefonata in video diretta Facebook: gli insulti sui social Mariagrazia Imperatrice e Pino Grazioli. Insulti e lite su Facebook, in un video postato sui social. La telefonata tra l'influencer e il giornalista Spettacolo 6 Marzo 2022 13:11 Di redazione 1'

Un litigio e tanti insulti. Parolacce e offese. Il dolore per la morte del nonno ha spezzato il cuore di Mariagrazia Imperatrice e scatenato la sua rabbia nei confronti del giornalista Pino Grazioli.

Mariagrazia Imperatrice e Pino Grazioli

Il tutto è stato mostrato come sempre in video e sui social. In particolare su Facebook. Qui stiamo parlando di una telefonata che c’è stata tra i due dove l’influencer si è scagliata contro il giornalista

Mariagrazia Imperatrice e Pino Grazioli: la telefonata in diretta Facebook

Pino Grazioli ha lasciato parlare Mariagrazia Imperatrice, poi la comunicazione si è interrotta. Il giornalista ha in seguito risposto punto per punto alla accuse lanciate dall’influencer durante il video.