Mariagrazia torna da nonna Margherita, in lacrime: "Ho perso un padre, la nonna sta soffrendo" News 7 Marzo 2022

Mariagrazia Imperatrice è tornata a Napoli a causa della morte del nonno. La giovane influencer è rientrata da Londra per stare vicino a nonna Margherita e alla sua famiglia La ragazza ha voluto fare subito una diretta in compagnia della nonna per chiedere una preghiera ai suoi followers.

Mariagrazia Imperatrice nuova diretta con nonna Margherita

“E’ un momento abbastanza delicato, ho deciso di prendere l’aereo, io ho deciso di prendere l’aereo per sostenere mia nonna in un momento così fragile che ha perso l’amore della sua vita. Un uomo che non ne fanno di più come lui, per me è stato un padre. Mi chiamava la sua figlia piccola (…). Io sto soffrendo una malattia cardiaca, ma non potevo non venire a salutare mio nonno un’ultima volta (…) Siamo molto provate, nonna come stai?”. La nonna ha risposto: “E come devo stare? Ho perso il mio marito”.

La giovane napoletana poi sembra che attacchi qualcuno della sua famiglia che non sarebbe andato a trovare nonna Margherita in un momento così delicato: “Vi state appellando a delle cavolate“. Poi ha risposto a chi sta mettendo in dubbio che lei sia stata dimessa dall’ospedale di Londra, dove era stata ricoverata qualche giorno fa in seguito a un malore: “Non avrei più dato spiegazioni perché è inutile. Questo è il mio braccio con il livido della flebo”.

Non è mancata una critica a chi, a detta della ragazza, utilizzerebbe il web per ‘lavare i panni sporchi della famiglia’: “C’è gente che prende il web come la lavatrice di famiglia, ma non è così. Tutti voi volete bene alla nonna perché si è fatta apprezzare”.

Infine Mariagrazia ha invitato chi lo volesse a partecipare al funerale del nonno: “Per chiunque lo voglia, i funerali sono domani alle 15 alla chiesa di San Vitale. Non ci aspettiamo un fiore, ma una sola preghiera per un uomo che è stato un grande. Se siete lontani pregate per quest’uomo che è di quegli uomini che hanno buttato lo stampino. La nonna mi ha chiesto di fare una diretta per parlare con lei, ci spostiamo su Instagram dove potrete parlare con lei, parliamo d’altro così si distrae un po'”.

La diretta di nonna Margherita e Mariagrazia