Rottura tra Tony Colombo e Tina Rispoli, il cantante neomelodico: “Qualcuno ha detto che ci siamo lasciati”

Insistono i rumors sulla fine della storia tra Tina Rispoli e Tony Colombo. Da qualche giorno sui social girano notizie circa la fine del matrimonio tra il cantante neomelodico di Palermo e la vedova del boss Gaetano Marino.

Rottura tra Tony e Tina: il post di Colombo

L’artista ha voluto rispondere con un video postato su Facebook in cui compaiono le foto insieme alla moglie tra baci e abbracci a Dubai. Ha messo a tacere tutti i gossip con quelle immagini e con questa didascalia: “Qualcuno sui social ha detto che ci siamo lasciati… ma questo non può mai succedere… solo se il mare diventa cielo e le stelle sabbia per camminarci sopra.. allora neanche li io ti lascerò…!! Ti amo.. e grazie ca si nata a mia!!!”, ha scritto.

E’ da poco uscito L’ Ultimo Limited Edition, il nuovo album di Tony Colombo. Si tratta di un lavoro autobiografico in cui l’autore rappresenta l’amore e parla della sua vita. Significativi i brani “Quante cose non ti ho mai detto”, dedicato al padre e la dedica all’eroe degli ultimi, Diego Armando Maradona, con il singolo “La mano de Dios”.