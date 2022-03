0 Facebook È morto il nonno, Mariagrazia contro Grazioli: “Sei contento?”. Il giornalista risponde: “Non fare queste dirette” Tra dirette Facebook e affondi nei video pubblicati in rete, il botta e risposta tra l'influencer e il giornalista Spettacolo 6 Marzo 2022 11:04 Di redazione 1'

Il dolore è stato troppo grande. La perdita di un parente è sempre un dramma per l’intera famiglia. Soprattutto quando si è legati in modo così forte. E così è stato per Mariagrazia Imperatrice.

Mariagrazia Imperatrice e Pino Grazioli

La giovane influencer ha infatti perso il nonno (pare per arresto cardiaco), l’annuncio è stato dato ieri sui social suoi e di Nonna Margherita. Poi Mariagrazia ha fatto un altro video in diretta dove si è scagliato contro chi avrebbe detto cattiverie nei loro confronti.

Nel filmato è stato chiamato in causa il giornalista Pino Grazioli: “Grazioli, sei contento adesso?!“. La risposta di quest’ultimo non si è fatta attendere e in un altra video diretta su Facebook ha detto: “Rispetto il dolore ma non fare queste dirette incolpandomi perché tuo nonno aveva preso il covid e stava al Cotugno“.