Giugliano prega per Crescenzo D'Alterio, il giovane investito mentre passeggiava con la fidanzata Crescenzo D'Alterio. L'intera comunità della cittadina dell'area Nord in provincia di Napoli non ha smesso si sostenere il giovane News 6 Marzo 2022 12:32

È stato investito sul corso Campano a Giugliano mentre passeggiava con la fidanzatina. Ora Crescenzo D’Alterio combatte per la vita mentre è steso sopra un letto d’ospedale. Ma la sua comunità non l’ha dimenticato.

Crescenzo D’Alterio

Infatti tutta Giugliano si è stretta intorno a lui e alla sua famiglia. C’è stata anche un’iniziativa organizzata dalla chiesa. Questo, come riportato da Internapoli, è stato l’appello lanciato dalla parrocchia San Pio X.

Crescenzo D’Alterio: la preghiera

“Abbiamo deciso di darci appuntamento tutte le sere alle 20:00 per condividere un momento di preghiera alla fine della giornata. Ci piace pensare che siamo in tanti a credere nella forza della preghiera. Preghiamo per parlare a Dio e affidare a lui le nostre paure; preghiamo per fare arrivare il nostro affetto a Crescenzo, certi che la preghiera arriva li dove la voce non riesce. Ci diamo appuntamento tutti i giorni, tutte le sere perché non ci stancheremo di dire #crescenzotiaspettiamo“.