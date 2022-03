0 Facebook Mariagrazia Imperatrice sbotta dal letto d’ospedale: “Perché questa persona non viene a conoscermi?” News 4 Marzo 2022 17:03 Di redazione 2'

Mariagrazia Imperatrice si arrabbia dall’ospedale di Londra. La giovane influencer napoletana ha risposto in modo diretto a tutti coloro che in questo momento la stanno attaccando. Dopo che era stata dimessa, la ragazza è stata ricoverata nuovamente in seguito – come lei ha raccontato – a un malore. In un video aveva spiegato ai suoi followers cosa le era accaduto, ma non sono mancati gli attacchi da parte di chi non crede al racconto di Mariagrazia.

Mariagrazia Imperatrice risponde alle critiche

La giovane, con nonna Margherita, stanno ricevendo moltissime critiche. Anche questo venerdì, in seguito all’annuncio di una diretta sui rispettivi profili social, non sono mancati gli attacchi. Tra i vari commenti negativi c’è chi sostiene di conoscere un’infermiera che lavorerebbe al Saint Thomas di Londra – dove è ricoverata Mariagrazia – che non avrebbe mai visto la giovane. Così la ragazza, esausta dagli attacchi, ha invitato questa presunta infermiera ad andare a trovarla.

“Mi chiedo visto che sono in ospedale al Saint Thomas Hospital perché questa fantomatica infermiera non la conosce nessuno e soprattutto perché non mi viene a conoscere? E’ strano che una persona parla di te e in tutto questo tempo non sappia neanche che faccia abbia non credete?”, questa la domanda che Mariagrazia Imperatrice ha posto all’infermiera. In tanti hanno commentato, chi dicendole di non curarsi delle critiche della gente, chi continuando ad accusarla.

Prima ancora aveva scritto: “E la verità disse alla falsità…tu potrai anche anticiparmi, ma io ti raggiungerò sempre”, una sorta di messaggio a chi continua ad attaccarla con quelle che sarebbero solo bugie.

Il post di Mariagrazia Imperatrice