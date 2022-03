0 Facebook Mariagrazia Imperatrice di nuovo in ospedale: “I dottori mi avevano avvisato sono a letto” News 4 Marzo 2022 08:36 Di redazione 2'

“Anche se una persona cade, bisogna sempre prendere la vita con il sorriso. I dottori mi avevano avvisato che ci sarebbero stati momenti up e down, dunque eccomi qui di nuovo in ospedale“, inizia così il video di Mariagrazia Imperatrice pubblicato nella tarda serata di giovedì dall’ospedale di Londra. La giovane napoletana è stata ricoverata nuovamente dopo che qualche giorno fa era stata dimessa. A causa di alcuni problemi cardiaci, come aveva già detto, dovrà subire un intervento chirurgico.

Mariagrazia Imperatrice di nuovo in ospedale

Si era ripresa allegra e sorridente per le strade di Londra, poi però non si sarebbe sentita bene e sarebbe stato necessario un ricovero in ospedale. Ha deciso di pubblicare un video dal letto d’ospedale – ha spiegato – per rispondere a tutte quelle persone che in questi giorni di sofferenza hanno attaccato lei e la sua famiglia, ipotizzando che questa storia fosse solo una messinscena: “Ci sono menti macabre”.

Come sta Mariagrazia Imperatrice

“Non mi vergogno di questa malattia. Stamattina sono uscita di casa, ero uscita di casa ma ero un po’ stonata (…). Mentre facevo le mie cose ho avuto un altro malore, non avrei mai chiamato di nuovo l’autoambulanza perché io cerco di sopportare il dolore ogni volta”, questo il racconto di quanto l’è accaduto.

“Quando sono arrivata mi hanno chiesto se non avessi mangiato, ma io mangio. Ma mi hanno detto che non avevo zucchero nel sangue”, ha raccontato. Il video poi si interrompe nel momento in cui entra probabilmente una dottoressa o un’infermiera.

Per vedere il video di Mariagrazia Imperatrice in ospedale a Londra, clicca qui.