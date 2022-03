0 Facebook Mariagrazia Imperatrice e nonna Margherita attaccate: “Finitela con questa messinscena” News 4 Marzo 2022 13:14 Di redazione 2'

Mariagrazia Imperatrice è di nuovo in ospedale a Londra. La giovane influencer napoletana nella serata di giovedì ha condiviso un video dal letto, spiegando che era stata poco bene e che era stata costretta a ricoverarsi. Dopo le dimissioni – avvenute qualche giorni fa – aveva detto che avrebbe dovuto subire un intervento al cuore e ora è nuovamente sotto osservazione.

Mariagrazia Imperatrice e nonna Margherita sotto attacco

Questo venerdì mattina lei e nonna Margherita hanno annunciato una diretta Instagram sui rispettivi profili, chiedendo ai followers di partecipare. I rispettivi post hanno ricevuto moltissimi attacchi da parte di chi le accusa di aver fatto una messinscena e che starebbero speculando sui presunti problemi di salute della ragazza. C’è anche chi ritiene che la giovane napoletana non abbia nulla.

La stessa Mariagrazia nella diretta con la nonna dal letto d’ospedale ha detto che tante persone le stanno scrivendo cattiveria. “Ne stanno buttando di me**a su di me senza motivo. Augurare la morte a una persona, quanta cattiveria”, questo il commento della giovane napoletana. Intanto non si fermano i commenti negativi sotto gli annunci della diretta, in tanti hanno scritto che ci sono problemi seri a cui pensare e che c’è chi soffre davvero e non pensa a fare le dirette Instagram.

Il post di Mariagrazia Imperatrice

Alcuni attacchi nei commenti