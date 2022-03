0 Facebook Quando torna l’ora legale: a breve sposteremo le lancette dell’orologio un’ora avanti News 4 Marzo 2022 17:49 Di redazione 1'

Si avvicina il ritorno dell’ora legale, il momento in cui salutiamo l’inverno e diamo il benvenuto alla primavera. Le lancette dell’orologio questa volta andranno spostate un’ora avanti e dunque rispetto all’autunno dormiremo un’ora in meno.

Quando entra in vigore l’ora legale

L’ora legale entrerà in vigore nella notte tra sabato e 26 e domenica 27 marzo e resterà in vigore fino al prossimo 30 ottobre 2022. Le lancette dovranno essere spostate alle 2 di notte che diventeranno automaticamente le 3. Al giorno d’oggi gli smartphone lo fanno in modo automatico.

Quando mettere l’orologio un’ora avanti

Il cambio d’ora si effettua sempre di notte per un motivo ben preciso. E’ il momento in cui i trasporti effettuano meno tratte e dunque si creerebbero meno disagi. A partire da domenica 27 marzo godremo di un’ora di luce in più e questo avrà vantaggi sui consumi elettrici, cosa molto importante in questo particolare periodo storico che stiamo vivendo.